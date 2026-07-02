Wall Street fecha sem tendência definida, entre queda de tecnológicas e dados do emprego

A bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta quinta-feira (2), enquanto os valores dos semicondutores seguiam se recuperando após um sólido segundo trimestre, em um contexto marcado por novos dados sobre o emprego nos Estados Unidos, piores que o previsto.

O índice Nasdaq, que reúne os valores tecnológicos, recuou 0,80%; o índice amplo S&P 500 terminou estável (+0,00%), enquanto o Dow Jones subiu 1,14%, alcançando um novo máximo histórico no fechamento, a 52.900,07 pontos.

"Os valores do setor de semicondutores seguem enfrentando dificuldades mostram, em conjunto, resultados mais para medíocres" nesta quinta-feira, disse à AFP Patrick O'Hare, analista da Briefing.com.

Foi o caso da empresa de maior valor de mercado do mundo, Nvidia (-1,39%), mas também da AMD (-4,26%), Intel (-5,25%), Broadcom (-2,41%), Sandisk (-14,13%) e Micron (-5,49%).

"Este grupo registrou resultados acionários simplesmente fenomenais no segundo trimestre (...) portanto, é razoável esperar certo recuo", avaliou O'Hare.

A queda dos grandes nomes dos chips ocorre em benefício de outras gigantes tecnológicas, como Apple (+4,84%), Microsoft (+1,62%) e Amazon (+0,40%), mas também favorece outros setores como o da saúde ou de consumo básico, como os supermercados.

"O mercado em seu conjunto resiste bastante bem apesar das perdas registradas pelos semicondutores", resume O'Hare.

Segundo ele, isto se explica pela publicação, nesta quinta-feira, de números de emprego mais fracos que o previsto. Em junho, foram criados 57 mil postos de trabalho nos Estados Unidos, quando os investidores esperavam cerca de 110 mil.

"O mercado encontrou certo consolo na ideia de que estes dados (...) poderiam significar que o Fed (banco central americano) não terá que elevar seus juros rápido demais", avalia O'Hare.

Juros baixos são bem vistos pela praça americana, pois estimulam os investimentos.

No entanto, o Fed tem um duplo mandato. Além de aspirar ao pleno emprego, deve manter a inflação dentro da meta de 2%.

Wendy Edelberg, especialista em macroeconomia na Brookings Institution, comentou à AFP que "os efeitos do aumento dos preços da energia devido à guerra no Irã ainda não terminaram".

O mercado americano permanecerá fechado na sexta-feira, feriado da véspera do Dia da Independência do país.

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