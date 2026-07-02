'É o jogo das nossas vidas', diz técnico de Cabo Verde sobre duelo contra Argentina

O técnico de Cabo Verde, Pedro 'Bubista' Leitão, afirmou nesta quinta-feira (2) que sua equipe encara a partida dos 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 desta sexta-feira, em Miami, "sem medo", apesar de enfrentar a Argentina, atual campeã mundial.

"Estamos tranquilos porque chegamos até aqui com o nosso mérito e não há nada a temer e a se preocupar tanto", garantiu Bubista em entrevista coletiva na cidade da Flórida, se referindo à classificação histórica da equipe para esta fase em sua primeira participação numa Copa do Mundo.

"Sabemos da importância do jogo que temos, que é o jogo das nossas vidas. Mas vamos desfrutar e dar o nosso melhor", acrescentou o treinador cabo-verdiano.

Bubista negou que sua equipe se sinta intimidada pelo adversário, apesar da disparidade de conquistas em relação aos tricampeões mundiais.

"Não temos outro pensamento em mente a não ser tentar avançar nesta fase", completou o técnico, cuja equipe se classificou em segundo lugar no Grupo H, atrás da Espanha e à frente dos eliminados Uruguai e Arábia Saudita.

Bubista, que elogiou o técnico argentino Lionel Scaloni como "um dos melhores", reconheceu, no entanto, um risco enfrentado por sua equipe, assim como por outras seleções africanas: a dificuldade de manter o foco na reta final das partidas.

"Acho que isso preocupa todo mundo na África. Essa situação não é de agora (..) Nas competições anteriores tem havido essa dificuldade, as equipes africanas não conseguem aguentar a parte final do jogo", disse ele, um dia depois de o Senegal desperdiçar uma vantagem de 2 a 0 e perder para a Bélgica por 3 a 2 na prorrogação.

Bubista defendeu, no entanto, que Cabo Verde está trabalhando para garantir que a equipe mantenha a mesma postura do início ao fim.

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