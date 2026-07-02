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Técnico do Egito não garante Salah como titular contra a Austrália nos 16-avos

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Repórter
02/07/2026 18:49

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A presença de Mohamed Salah no ataque do Egito na partida de sexta-feira (3), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 contra a Austrália, continua sendo uma incógnita. 

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O técnico Hossam Hassan admitiu, nesta quinta-feira (2), que ainda não tem certeza se escalará seu capitão contra os 'Socceroos', devido à lesão muscular sofrida durante o empate em 1 a 1 com o Irã. 

O ex-atacante do Liverpool deixou essa partida após agravar um problema na coxa e só começou a participar parcialmente dos treinos da equipe na quarta-feira. 

"Ele quer ajudar o time, mas não vou correr riscos a menos que tenha 100% de certeza de que ele está pronto", explicou Hassan em entrevista coletiva em Arlington, no Texas. 

O treinador reconheceu que espera contar com Salah, embora tenha deixado em aberto a possibilidade de não escalá-lo como titular. 

Na sexta-feira, Austrália e Egito buscarão suas primeiras vitórias em fases de mata-mata na história das Copas do Mundo. 

O vencedor ficará mais perto de um possível confronto com a Argentina de Lionel Messi, atual campeã e franca favorita a vencer Cabo Verde no seu duelo dos 16-avos, também nesta sexta-feira.

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jta/ah/cl/mcd/aam/cb

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