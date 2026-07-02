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Nova York está pronta para casamento épico de Taylor Swift e Travis Kelce

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RP
Raphaëlle PELTIER
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Raphaëlle PELTIER
Repórter
02/07/2026 17:25

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O primeiro ato do casamento da estrela do pop Taylor Swift com o astro da NFL Travis Kelce estava previsto para começar nesta quinta-feira (2), com um jantar para 100 convidados, antes de um evento repleto de celebridades no Madison Square Garden.

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A cantora e o tricampeão do Super Bowl, ambos de 36 anos, deixaram os fãs em suspense, mas a imprensa anunciou uma celebração luxuosa, à altura de uma das artistas mais famosas do mundo.

As festividades devem começar na noite de hoje, com um jantar exclusivo no Garden, no coração de Manhattan. O casamento em si vai acontecer amanhã, na presença de cerca de mil convidados, entre eles as modelos Gigi Hadid e Cara Delevingne, a cantora Selena Gomez e a atriz Zoë Kravitz, todas elas amigas íntimas de Taylor. Também devem comparecer os companheiros de equipe de Kelce no Kansas City Chiefs.

Os convidados supostamente assinaram acordos de confidencialidade e não poderão usar seus celulares durante a cerimônia, que deve começar com um coquetel durante a tarde, seguido de uma recepção que se estenderá até a noite.

O casamento vai acontecer no momento em que Nova York e sua polícia se encontram sobrecarregadas, devido às celebrações do 4 de Julho e a uma partida da Copa do Mundo, tudo isso em meio à uma onda de calor intensa.

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pel-gw/acb/dg/cjc/lb/am

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