Rybakina vence McNally sem sustos e vai à terceira ronda de Wimbledon

A tenista cazaque Elena Rybakina, número 2 do mundo, se classificou para a terceira rodada de Wimbledon ao vencer sem dificuldades a americana Caty McNalli (N.50) nesta quinta-feira (2).

Ryakina fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2, em apenas uma hora e dez minutos.

Depois de um duelo mais complicado na estreia contra a francesa Loïs Boisson (N.154), contra quem precisou de três sets para vencer, a cazaque de 27 anos avança sem sustos à terceira rodada.

Campeã de Wimbledon em 2022 e do Aberto da Austrália este ano, Rybakina vai enfrentar no próximo sábado a belga Elise Mertens (N.27) por uma vaga nas oitavas de final.

Se conseguir fazer uma boa campanha o Grand Slam londrino, ela poderá tomar o posto de número 1 do mundo da bielorrussa Aryna Sabalenka.

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