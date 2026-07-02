Oito detidos no Reino Unido acusados de drogar e abusar de mulheres de seu círculo

A Agência Nacional contra o Crime (NCA) do Reino Unido informou, nesta quinta-feira (2), que deteve oito pessoas no âmbito de uma investigação sobre uma rede internacional de homens que drogavam e abusavam sexualmente de mulheres de seu círculo próximo.

As acusações remetem ao caso da francesa Gisele Pelicot, que foi drogada e violentada por seu então marido e por desconhecidos durante quase uma década. O caso teve enorme repercussão na mídia.

Segundo a NCA, foi descoberta uma rede global integrada principalmente por homens suspeitos de crimes similares, conhecidos como agressões sexuais organizadas, facilitadas por drogas.

Após uma investigação realizada em 2025 por jornalistas alemães sobre um fórum online que era usado para facilitar este tipo de crimes, a agência britânica contra o crime descobriu uma rede internacional com membros do grupo identificados em dezenas de países de todos os continentes.

Como resultado da investigação da NCA sobre a plataforma, cujo nome não foi revelado, foram detidas oito pessoas e há 14 investigações independentes em curso tanto no Reino Unido quanto no exterior.

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