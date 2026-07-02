Peru declara emergência em quase 800 municípios por conta do El Niño

Quase 800 municípios do Peru foram declarados em estado de emergência diante do "perigo iminente" de chuvas intensas associadas ao fenômeno El Niño, informou o governo nesta quinta-feira (2).

Esse evento natural eleva as temperaturas superficiais no Pacífico e provoca mudanças globais nos ventos e nas chuvas, além de condições meteorológicas erráticas.

O fenômeno afeta principalmente a faixa litorânea, e seu impacto já é sentido no Peru, onde as temperaturas chegaram a 26°C, cinco graus acima da média para esta época.

Mais de 9,3 milhões de pessoas no país estão expostas a um nível de risco muito alto por inundações e deslizamentos associados ao El Niño, segundo o Centro Nacional de Estimativa, Prevenção e Redução do Risco de Desastres (Cenepred).

O presidente interino, José María Balcázar, ampliou por decreto uma medida em vigor desde janeiro para permitir "ações imediatas de exceção e reabilitação nos territórios afetados".

A norma determina que governos regionais e locais, com coordenação da Defesa Civil e apoio de ministérios, adotem medidas excepcionais para proteger a população e a infraestrutura dos possíveis impactos das chuvas.

"Declaramos estado de emergência em 796 distritos, de 22 departamentos, diante das intensas precipitações pluviais associadas ao fenômeno El Niño, por um prazo de 60 dias", informou a Presidência do Conselho de Ministros em comunicado.

O Peru tem 1.800 municípios.

A entidade peruana responsável pelo monitoramento do El Niño elevou de "moderada" para "forte" a intensidade projetada para o fenômeno entre junho e setembro, e prevê que ele se prolongue até o primeiro trimestre de 2027.

Cientistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) dos Estados Unidos estimam que há 63% de probabilidade de ocorrer "um episódio de El Niño muito forte entre novembro e janeiro", que estaria "entre os eventos de maior magnitude registrados desde 1950".

A última vez que o fenômeno atingiu o Peru foi em 2023, quando inundações e deslizamentos deixaram 99 mortos.

Os episódios mais graves ocorreram entre 1997 e 1998, quando causaram 500 mortes e uma queda de 6% no PIB, e entre 1982 e 1983, quando 9 mil pessoas morreram e o PIB recuou 11,6%.

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