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Swiatek se classifica para terceira rodada de Wimbledon

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Repórter
02/07/2026 13:13

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A polonesa Iga Swiatek, número 3 do mundo e atual campeã de Wimbledon, derrotou com facilidade a tcheca Karolína Pliskova (N.73), finalista em 2021, na segunda rodada do torneio em Londres, por parciais de 6-1 e 6-3, em 1 hora e 10 minutos.

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A seis vezes campeã de torneios de Grand Slam ainda não ergueu nenhum troféu nesta temporada e havia perdido seu único jogo de preparação na grama, no WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha).

Após uma primeira rodada complicada contra a americana Taylor Townsend (6-1, 2-6, 6-3), a polonesa de 25 anos começou a partida com autoridade, vencendo os quatro primeiros games.

Embora a tcheca de 34 anos tenha inaugurado seu placar ao recuperar uma das duas quebras de desvantagem, Swiatek retomou rapidamente o controle e fechou o primeiro set em 25 minutos. 

A polonesa dominou Pliskova, que não encontrou soluções, vencendo apenas 42% dos pontos com o primeiro saque (27% com o segundo). 

Sem mostrar inspiração no segundo set, a tcheca entregou o serviço para Swiatek com uma dupla falta (3-2) e não conseguiu reverter a desvantagem.

A ex-número 1 do mundo enfrentará na próxima rodada a filipina Alexandra Eala (N.32), que derrotou a australiana Maya Joint (N.87).

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aco-psr/iga/yr/aa

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