Explosão em Damasco deixa 4 mortos e 10 feridos

Uma explosão ocorrida nesta quinta-feira (2) no centro da capital da Síria, Damasco, deixou quatro mortos e 11 feridos, informou o Ministério da Saúde. A televisão estatal indicou que a detonação foi provocada por uma bomba.

O diretor dos serviços de emergência do Ministério da Saúde, Ahmed al Bakur, anunciou o balanço em declarações divulgadas pela agência estatal Sana. Um correspondente da AFP também viu uma ambulância transportando as vítimas após a explosão.

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