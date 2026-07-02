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Explosão em Damasco deixa 4 mortos e 10 feridos

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AFP
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Repórter
02/07/2026 10:26

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Uma explosão ocorrida nesta quinta-feira (2) no centro da capital da Síria, Damasco, deixou quatro mortos e 11 feridos, informou o Ministério da Saúde. A televisão estatal indicou que a detonação foi provocada por uma bomba.

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O diretor dos serviços de emergência do Ministério da Saúde, Ahmed al Bakur, anunciou o balanço em declarações divulgadas pela agência estatal Sana. Um correspondente da AFP também viu uma ambulância transportando as vítimas após a explosão.

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lar/at/jsa/smw/meb/an/fp

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