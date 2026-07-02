Mateus Fernandes assina com Tottenham por 85 milhões de libras

O meio-campista português Mateus Fernandes assinou com o Tottenham após o rebaixamento do West Ham para a segunda divisão inglesa, anunciaram os dois clubes londrinos nesta quinta-feira (2).

A transferência de Fernandes, de 21 anos, que chegou ao West Ham em 2025, teria sido concluída por um valor recorde para os 'Spurs', em cerca de 85 milhões de libras (R$ 586 milhões, na cotação atual), superando a contratação do holandês Xavi Simons em agosto do ano passado, por 52 milhões de libras (R$ 373,8 milhões na cotação da época).

O português chega ao Tottenham no momento em que o técnico Roberto De Zerbi tenta reconstruir um elenco que esteve perto de ser rebaixado para a Championship na temporada passada.

O Tottenham "é um clube enorme e o treinador foi uma parte fundamental da razão pela qual decidi vir", disse Fernandes.

O meio-campista foi para a Inglaterra primeiro com o Southampton há dois anos, após uma formação na base do Sporting.

Estreou pela seleção de Portugal em abril, mas não conseguiu entrar na lista de Roberto Martínez para a Copa do Mundo.

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