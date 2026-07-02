Número de mortos por ebola na RDC supera 400

O balanço da epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC) superou 400 mortos e, recentemente, um caso foi detectado em Kisangani, uma grande cidade no nordeste do país, a quase 600 km do epicentro da crise, segundo os números oficiais divulgados nesta quinta-feira (2).

Um total de 438 óbitos e 1.406 casos foram registrados, de acordo com o balanço do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP). A epidemia, cujo foco está na província de Ituri, foi declarada oficialmente em 15 de maio.

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