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Número de mortos por ebola na RDC supera 400

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Repórter
02/07/2026 09:01

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O balanço da epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC) superou 400 mortos e, recentemente, um caso foi detectado em Kisangani, uma grande cidade no nordeste do país, a quase 600 km do epicentro da crise, segundo os números oficiais divulgados nesta quinta-feira (2). 

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Um total de 438 óbitos e 1.406 casos foram registrados, de acordo com o balanço do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP). A epidemia, cujo foco está na província de Ituri, foi declarada oficialmente em 15 de maio.

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cld/pb/avl/fp/jc

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