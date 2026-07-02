França impõe multa de € 1 milhão a petroleiro da frota fantasma russa

As autoridades francesas multaram o proprietário de um petroleiro ligado à frota fantasma russa, abordado pela Marinha francesa no final de maio, em um milhão de euros (R$ 5,9 milhões), anunciou o Ministério Público nesta quinta-feira (2).

Desde setembro, a França abordou cinco navios que a Rússia supostamente utiliza para burlar as sanções ocidentais às suas exportações de petróleo e gás, e que navegam sob bandeiras estrangeiras.

Em 31 de maio, a Marinha francesa, com o auxílio do Reino Unido, interceptou o petroleiro "Tagor" em águas internacionais depois que o capitão se recusou a cumprir ordens. Havia suspeitas de que a embarcação estivesse navegando sob uma bandeira falsa, a de Camarões.

Uma investigação foi iniciada e o navio, que havia partido do porto russo de Murmansk com destino à cidade camaronesa de Limbé, foi levado para a baía de Douarnenez, no oeste da França.

A empresa proprietária do navio, registrada nas Ilhas Marshall, admitiu a culpa e o tribunal de Brest impôs uma multa de um milhão de euros, afirmou o procurador local Stéphane Kellenberger.

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