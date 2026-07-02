Japão instala 800 câmeras nas montanhas devido a aumento dos ataques de ursos

Diante do aumento dos ataques de ursos, o Japão vai instalar mais de 800 câmeras nas montanhas do país para monitorar as populações de ursos, informou nesta quinta-feira (2)o Ministério do Meio Ambiente.

Desde 1º de abril, pelo menos cinco pessoas morreram em ataques de ursos na região de Tohoku, no norte, após um recorde de 13 mortes em 2025, segundo a mesma fonte. Uma sexta morte está sendo investigada.

Os habitantes dessa região vivem com medo constante, com observações frequentes de ursos em espaços comerciais, parques ou perto de escolas.

As autoridades vão concentrar-se primeiro em seis principais populações de ursos em Tohoku e depois estender a operação a todo o país nos próximos quatro anos, explicou à AFP Yu Takahashi, responsável do Ministério.

"Até agora, as comunidades locais faziam o censo dos ursos em seu território, cada uma em períodos diferentes e com seus próprios métodos", assinalou. "Nosso objetivo agora é obter um censo mais preciso", acrescentou.

No âmbito dessa operação, as autoridades colocaram potes com uma mistura de mel e vinho em vários pontos para atrair os animais e poder fotografá-los.

Os cientistas atribuem o aumento dos incidentes ao crescimento da população de ursos e à diminuição do número de habitantes nas zonas rurais.

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