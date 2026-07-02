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Tribunal europeu mantém multa de € 4,1 bilhões contra o Google

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/07/2026 08:37

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O Tribunal de Justiça da União Europeia confirmou, nesta quinta-feira (2), a multa recorde de 4,1 bilhões de euros (R$ 24,2 bilhões) imposta ao Google por práticas anticompetitivas relacionadas ao seu sistema operacional Android. 

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O tribunal rejeitou a segunda tentativa da gigante americana de anular a multa aplicada em 2018 pela Comissão Europeia, a maior sanção antimonopólio já imposta pelo bloco. 

"O Tribunal de Justiça rejeita o recurso apresentado pelo Google e pela Alphabet (...) confirmando a sanção imposta", afirma a decisão.

A Alphabet, empresa matriz do Google, foi considerada corresponsável pela multa. 

O órgão regulador antimonopólio da UE acusou o Google de abusar da popularidade de seu sistema operacional Android para sufocar a concorrência. 

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fpo-ub/ec/cs/mas/pc/aa/fp

Tópicos relacionados:

antitruste empresas eua google informatica justica tribunal ue

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