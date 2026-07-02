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Tomado por divisões, Israel recorda mil dias do ataque do Hamas

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AFP
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Repórter
02/07/2026 08:13

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Israel marca nesta quinta-feira (2) mil dias do ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, enquanto persistem as divisões internas e o governo continua rejeitando a criação de uma comissão estatal de investigação. 

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A data inclui uma série de atos oficiais e manifestações em todo o país, que começaram às 6h29 (0h29 em Brasília). 

É a hora exata em que o Hamas lançou seu ataque contra Israel, que deixou 1.221 mortos, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP, e desencadeou uma guerra na Faixa de Gaza que se transformou em um conflito regional. 

A organização Comitê Outubro, fundada por famílias de vítimas e reféns de 7 de outubro, é uma das principais impulsionadoras da jornada de lembrança. Às 10h (4h em Brasília), foram observados dois minutos de silêncio em todo o país. 

O ato principal acontecerá às 20h00 (14h00 de Brasília) no Parque Hayarkon, em Tel Aviv, onde se reunirão famílias e figuras do movimento de protesto contra as autoridades israelenses e sua gestão dos acontecimentos. 

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tem sido duramente criticado pela imprensa local, que o acusa de reescrever a história por afirmar, por exemplo, que trouxe de volta "todos os nossos reféns", sem mencionar que 42 deles morreram em Gaza. 

Ao todo, o Hamas fez 251 reféns em seu ataque, israelenses e de outras nacionalidades. 

Desde outubro do ano passado está em vigor um frágil cessar-fogo no território palestino, devastado por uma guerra que já causou mais de 73.000 mortos, segundo o Ministério da Saúde do território, sob autoridade do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

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yif/crb/pc/avl/jc/fp

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