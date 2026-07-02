Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Oito monges tailandeses morrem atropelados por caminhonete dirigida por criança

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/07/2026 06:25

compartilhe

SIGA

Oito monges budistas morreram e 10 ficaram feridos durante uma peregrinação na Tailândia quando foram atropelados por uma caminhonete dirigida por um menino de 11 anos, informou a polícia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Trinta e cinco monges e cinco fiéis estavam em uma peregrinação ao longo de uma rodovia na província de Mukdahan (noroeste do país) no momento do acidente.

"O suspeito é uma criança. O veículo foi levado para uma perícia para determinar a causa do acidente", disse o major-general Pairoj Thaiphutsa, comandante da polícia provincial de Mukdahan.

"Pedimos aos pais da criança que compareçam para determinar quem é responsável pelos cuidados do menor, para avançar com o processo legal", acrescentou.

Segundo a polícia, o menino pegou a caminhonete sem a permissão dos pais e perdeu o controle do veículo, atropelando os monges.

Cinco dos monges morreram no local e três faleceram no hospital. Dez religiosos receberam atendimento médico. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ci/ar/mjw/mas/pc/fp

Tópicos relacionados:

acidente religiao tailandia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay