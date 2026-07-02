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Mais de 90 pessoas morreram afogadasa na França desde 19 de junho

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AFP
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Repórter
02/07/2026 06:13

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O governo da França elevou nesta quinta-feira (2) para mais de 90 o número de mortes por afogamento desde 19 de junho, um período marcado por uma prolongada e intensa onda de calor.

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O balanço anterior das autoridades era de 74 mortos por afogamento. 

"Desde 19 de junho, lamentamos mais de 90 afogamentos. O número é preocupante", afirmou a ministra dos Esportes e da Juventude, Marina Ferrari, à rádio RMC.

As temperaturas caíram no fim de semana após uma fase intensa em que foram registradas temperaturas superiores a 40ºC.

"Estamos observando uma queda nos últimos dias, o que mostra que está relacionado a um pico de calor, durante o qual as pessoas procuram uma forma para se refrescar", explicou a ministra.

No verão de 2025, a França registrou 409 mortes por afogamento, 16% a mais do que em 2024, segundo as autoridades. Entre as vítimas estavam 57 crianças e adolescentes.

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kd/asm/avl/mas/fp

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