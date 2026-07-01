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Ataque russo com mísseis e drones deixa um morto e vários feridos em Kiev

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AFP
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Repórter
01/07/2026 22:43

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A capital da Ucrânia foi alvo de uma série de ataques noturnos com mísseis e drones russos que provocaram incêndios e deixaram ao menos uma pessoa morta e outras feridas, informaram as autoridades de Kiev na madrugada desta quinta-feira (2).

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“Infelizmente, uma pessoa foi morta pelo ataque inimigo”, afirmou o chefe da administração militar da cidade, Tymur Tkachenko, em mensagem no Telegram.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, havia anunciado no dia anterior, a partir da Irlanda, que voltaria imediatamente à capital após receber informações sobre um ataque “em grande escala” que a Rússia estaria preparando.

A Força Aérea da Ucrânia emitiu durante a noite um alerta por mísseis balísticos e de cruzeiro, e o prefeito da cidade, Vitali Klitschko, também informou sobre ataques com drones.

Klitschko indicou que os ataques danificaram um edifício no centro da capital que abrigava uma central de ambulâncias.

“Cinco profissionais de saúde ficaram feridos (...). Um deles, um paramédico, está em estado crítico”, detalhou mais cedo no Telegram.

“O telhado de um prédio residencial bastante alto está em chamas” em outro distrito, enquanto há pessoas presas em uma infraestrutura danificada de nove andares, acrescentou o prefeito.

Anteriormente nesta noite, um jornalista da AFP ouviu uma detonação, antes de observar uma nuvem de fumaça erguendo-se no centro de Kiev, seguida de chamas. Os bombeiros e as ambulâncias chegaram rapidamente ao local.

Cerca de 50 minutos depois, os repórteres ouviram uma segunda explosão perto do ponto do impacto inicial, que lançou escombros pelo ar. Nas ruas, os moradores se dirigiam aos abrigos com colchões debaixo do braço.

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fv-pop/emp/lgo/arm/vel/ic

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