Celtics negociam Jaylen Brown com seus rivais Sixers
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Após uma década e a conquista de um título pelo Boston Celtics, Jaylen Brown foi negociado nesta quarta-feira (1º) com o Philadelphia 76ers em troca de Paul George e um pacote de escolhas de draft, segundo informações da imprensa americana.
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Essa movimentação inesperada do Boston envolvendo os Sixers, a equipe que os eliminou nos playoffs anteriores, desfaz a dupla de estrelas que Brown formava com Jayson Tatum há nove anos.
A dupla conquistou o título pelo Boston em 2024, em uma série final na qual Brown foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP).
O ala de 29 anos vem da melhor temporada de sua carreira, com médias de 28,7 pontos, 6,9 rebotes e 5,1 assistências, marcas alcançadas, em grande parte, enquanto Tatum estava afastado por lesão.
Liderados por Brown, os Celtics terminaram em segundo lugar na Conferência Leste, mas sofreram uma eliminação surpreendente na primeira rodada dos playoffs diante do Philadelphia 76ers.
Nos Sixers, Brown chega para reforçar um elenco que, ainda liderado por Joel Embiid, conta com dois dos melhores jovens jogadores da liga: Tyrese Maxey e VJ Edgecombe.
Além do veterano Paul George, os Sixers enviarão a Boston duas escolhas de primeira rodada e duas de segunda rodada do draft em troca de Brown, segundo a ESPN e o The Athletic.
Embora tenha sido selecionado para o Segundo Time Ideal da NBA (All-NBA Second Team), a saída de Brown de Boston já era esperada, visto que ele havia sido incluído na tentativa frustrada de adquirir Giannis Antetokunmpo, que acabou indo para o Miami Heat.
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gbv/ag/aam