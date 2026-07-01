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"Gus", o tiranossauro mais completo do mundo, é apresentado em NY antes de leilão

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Repórter
01/07/2026 20:41

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Um dos esqueletos de Tyrannosaurus rex mais completos do mundo, apelidado de "Gus", foi apresentado nesta quarta-feira na casa de leilões Sotheby's, em Nova York, antes de sua venda, prevista para o fim deste mês.

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Avaliado entre 20 e 30 milhões de dólares (R$ 104 a 156 milhões) — a maior estimativa de preço já atribuída a um dinossauro —, o gigantesco fóssil foi descoberto em uma fazenda de criação de gado no estado de Dakota do Sul, em 2021.

"Gus" viveu há aproximadamente entre 72 e 66 milhões de anos, no final do período Cretáceo.

O esqueleto do Tyrannosaurus rex mede 11,6 metros de comprimento, o que o torna um dos maiores já descobertos.

Ele possui 183 ossos fossilizados e está aproximadamente 63% completo.

"Gus" ficará em exposição em Nova York até 14 de julho, data em que será realizado o leilão.

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rh/ph/bjt/dw/am

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