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Ator Danny Glover revela diagnóstico de Alzheimer

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AFP
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Repórter
01/07/2026 20:41

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O ator Danny Glover, astro de "Máquina Mortífera", revelou nesta quarta-feira (1º) que sofre de Alzheimer e que conta com o apoio de sua família para enfrentar a doença.

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Glover, 79, disse ao canal NBC que luta há anos contra a doença. "Posso viver com isso, de certa forma. Certamente, à medida que avançar, as coisas vão mudar."

O ator, que também estrelou sucessos como "A Cor Púrpura" e "Mandela", revelou que a doença afetou sua fala e tornou seus movimentos mais lentos, mas ressaltou que recebe ajuda de sua família: "Eles me apoiam."

Entre os papéis mais memoráveis de Glover, ganhador de um Oscar honorário em 2022, estão o de um policial corrupto no thriller "A Testemunha" e uma atuação cômica em "Os Excêntricos Tenenbaums", de Wes Anderson.

O ator também teve uma carreira reconhecida na TV, com papéis recorrentes em clássicos como "Hill Street Blues" e "ER".

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hg/mjf/jm/cjc/lb/am

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