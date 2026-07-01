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Internacional

Bélgica vence Senegal de virada na prorrogação (3-2) e vai às oitavas da Copa

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/07/2026 20:29

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Com uma reação espetacular, a Bélgica conquistou uma classificação dramática para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Senegal por 3 a 2, graças a um pênalti convertido no final da prorrogação, nesta quarta-feira (2), em Seattle.

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Os senegaleses venciam até a reta final por 2 a 0, com gols de Habib Diarra (24') e Ismaila Sarr (51'), mas a Bélgica reagiu em um intervalo de três minutos por meio de Romelu Lukaku (86') e Youri Tielemans (89'), que levaram a decisão para a prorrogação. 

Os belgas sofreram um pênalti nos instantes finais e Tielemans cobrou bem, fechando o placar e garantindo a vaga (120'+5). 

Em seu duelo das oitavas, no dia 7 de julho, novamente em Seattle, a Bélgica vai enfrentar os Estados Unidos ou a Bósnia e Herzegovina, que duelam em São Francisco ainda nesta quarta-feira, às 21h00 (horário de Brasília).

O final foi cruel para os africanos, que tiveram méritos para vencer nos 90 minutos, dominando a partida com velocidade e posse de bola, enquanto os europeus estiveram pouco inspirados no ataque.

Mas dois momentos de desatenção, incluindo o erro na saída do goleiro Mory Diaw no gol de empate de Tielemans, mantiveram a Bélgica viva e custaram a classificação.

Tielemans também teve calma para converter o pênalti que deu a vitória aos 'Diabos Vermelhos', marcado após uma revisão do VAR sobre uma falta cometida na área pelo meio-campista Lamine Camara.

Escalações:

Bélgica: Thibaut Courtois - Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper (Thomas Meunier 78') - Leandro Trossard (Amadou Onana 109'), Hans Vanaken (Diego Moreira 63'), Kevin De Bruyne (Nicolas Raskin 56') - Youri Tielemans (cap), Jeremy Doku (Dodi Lukebakio 56'), Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku 46'). Técnico: Rudi Garcia.

Senegal: Mory Diaw - Krépin Diatta, Pathé Ciss, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs (Malick Diouf 93') - Idrissa Gana Gueye (cap) (Bara Sapoko Ndiaye 95'), Habib Diarra (Pape Sarr 73'), Pape Gueye (Lamine Camara 66') - Iliman Ndiaye (Ibrahim Mbaye 73'), Ismaïla Sarr, Sadio Mané (Nicolas Jackson 93'). Técnico: Pape Thiaw.

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