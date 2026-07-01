Para Portugal, Copa do Mundo começa contra a Croácia, diz Martínez

A Copa do Mundo começará de fato para Portugal no jogo contra a Croácia pelos 16-avos de final, após uma campanha sem brilho na fase de grupos, disse o técnico Roberto Martínez nesta quarta-feira (1º).

A equipe de Cristiano Ronaldo enfrentará a seleção croata de Luka Modric na quinta-feira, em Toronto, após empatar com a República Democrática do Congo e a Colômbia e derrotar o Uzbequistão na primeira fase.

"Amanhã começamos o Mundial, o segundo Mundial. Então foi muito importante uma boa preparação. A boa preparação são os três jogos da fase grupos", declarou Martínez em entrevista coletiva.

"Como já falamos, há aspectos para melhorar, fizemos algumas coisas bem, fizemos outras coisas mais difíceis, o que é importante agora", acrescentou o treinador espanhol.

Para alguns, a presença de CR7, de 41 anos, em todos os jogos prejudicou o desempenho de uma equipe que chegou como uma das favoritas ao título.

No entanto, Martínez considerou que a seleção lusa tem um elenco faminto e preparado, incluindo o possível substituto de Cristiano, Gonçalo Ramos, para se classificar para as oitavas de final.

"Agora estamos numa situação que começamos o segundo Mundial com todos os jogadores com muita fome, com muita vontade e, posso dizer, bem preparados", afirmou.

Por sua vez, o meio-campista Vitinha acredita que a seleção portuguesa pode melhorar contra a Croácia devido à "margem de erro mínima" do mata-mata.

"Compreendo perfeitamente as dúvidas, diria que compreendo perfeitamente as críticas. Nós recebemos de braços abertos, é normal. Não queremos só tapinhas nas costas e sabemos também quando estamos mal, quando estamos bem", afirmou o jogador do Paris Saint-Germain.

Vitinha reconheceu que será "um prazer" enfrentar Modric, que pode protagonizar um recorde ao lado de Cristiano Ronaldo, o de dois jogadores de linha com mais de 40 anos se enfrentando pela primeira vez em uma Copa do Mundo.

"Espero que amanhã ele [Modric] fique um pouco mais triste do que eu. Mas sim, ele é uma referência para mim", disse o cérebro do meio-campo português sobre o capitão croata.

"São duas grandes referências do futebol mundial. Tive o prazer de dividir mais o dia a dia com Cristiano, então, para mim, é um prazer, um motivo de orgulho". continuou Vitinha.

O vencedor do duelo entre Portugal e Croácia vai enfrentar nas oitavas de final Espanha ou Áustria, que jogam também na quinta-feira, em Los Angeles.

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