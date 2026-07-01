Nos 16-avos, Argélia encara Suíça, seleção já comandada por seu atual técnico

A Argélia enfrenta a Suíça nesta quinta-feira (2) na fase de 16-avos da Copa do Mundo de 2026 com um trunfo importante no banco de reservas: o técnico Vladimir Petkovic, que conhece a seleção suíça a fundo por tê-la comandado entre 2014 e 2021.

"Embora haja algumas caras novas, vários jogadores já trabalharam comigo. Conheço bem este elenco", observou Petkovic logo após a classificação da Argélia na fase de grupos, garantida após um empate eletrizante de 3 a 3 contra a Áustria.

"A Suíça é uma equipe muito boa, um time experiente que disputa regularmente grandes torneios europeus e mundiais. Conheço perfeitamente a filosofia de jogo deles", acrescentou o treinador nascido em Sarajevo.

Sob o comando desse técnico bósnio-suíço, 'La Nati' chegou às oitavas de final da Euro 2016 e da Copa do Mundo de 2018, antes de alcançar o feito de eliminar a França de Didier Deschamps e Kylian Mbappé na Euro 2020, torneio em que acabaram sendo derrotados pela Espanha nas quartas de final, nos pênaltis.

Petkovic, de 62 anos, tem laços com a Suíça que remontam a tempos ainda mais remotos.

Em 1987, o então meio-campista iugoslavo chegou ao país para ganhar a vida jogando futebol.

Mais tarde, se formou como treinador, obteve a cidadania suíça e, após uma passagem pela Lazio, na Itália, assumiu o comando da seleção nacional, substituindo o alemão Ottmar Hitzfeld depois da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

- O treinador mais longevo -

Com sete anos no cargo e 78 partidas comandadas, Petkovic é o técnico com mais tempo de serviço na história da seleção suíça.

Mais tarde, teve uma passagem breve e malsucedida pelo Bordeaux, da França. Em fevereiro de 2024, assumiu o comando da seleção da Argélia, conduzindo a equipe de volta à Copa do Mundo após as ausências nos torneios de 2018 e 2022.

Essa conquista ajudou a amenizar a frustração pela eliminação nas quartas de final da Copa Africana de Nações diante da Nigéria, e a Federação Argelina de Futebol prorrogou seu contrato até julho de 2028 em reconhecimento aos seus "resultados notáveis desde que assumiu o cargo".

Nesta quinta-feira (2), em Vancouver, a Argélia disputará pela segunda vez um mata-mata de Copa do Mundo.

Em sua primeira participação nessa fase - na Copa de 2014, no Brasil -, a seleção foi eliminada nas oitavas de final pela Alemanha, que mais tarde viria a conquistar o título do torneio.

Liderados em campo pelo experiente Riyad Mahrez, ex-astro do Manchester City, que orienta o jovem talentoso Ibrahim Maza e o ex-jogador do Lyon Houssem Aouar, os 'Fennecs' apostam na carta na manga de Petkovic para vencer um duelo de mata-mata de Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.

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