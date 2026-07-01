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Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, é demitido do Nottingham Forest

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Repórter
01/07/2026 18:33

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Vítor Pereira, que no Brasil teve passagens por Corinthians e Flamengo, foi demitido do Nottingham Forest, em uma decisão "sem aviso prévio" anunciada nesta quarta-feira (1º) pelo próprio técnico português.

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Pereira havia assinado um vínculo de 18 meses com o Forest em fevereiro e salvou a equipe do rebaixamento no Campeonato Inglês, além de ter chegado à semifinal da Liga Europa, o que parecia garantir sua permanência no cargo.

No entanto, havia uma cláusula no contrato que permitia ao clube rescindi-lo antes do final de junho, algo que, segundo o treinador, aconteceu.

"Hoje chega ao fim minha trajetória como técnico do Nottingham Forest. Quero agradecer a todos os envolvidos com este clube incrível. Embora a decisão tenha sido uma completa surpresa e sem aviso prévio, respeito totalmente o direito do clube de tomar as decisões que julgar melhores para o seu futuro", afirmou o português de 57 anos.

Vítor Pereira comandou o Corinthians por dez meses em 2022 e, no ano seguinte, assumiu o Flamengo, onde ficou por apenas quatro meses. Ele deixou o Brasil sem conquistar títulos por ambos os clubes.

Segundo a imprensa britânica, o austríaco Oliver Glasner deve ser o técnico do Forest na próxima temporada, depois de levar o Crytal Palace ao título da Liga Conferência este ano.

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jdg/bsp/dr/cl/cb/aam

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