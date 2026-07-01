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Djokovic bate Tsitsipas e vai à terceira rodada de Wimbledon

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Repórter
01/07/2026 18:21

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O sérvio Novak Djokovic, atual número 8 do mundo, venceu com autoridade o grego Stefanos Tsitsipas (N.87) nesta quarta-feira (1º) e se classificou para a terceira rodada de Wimbledon.

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Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, em uma hora e 38 minutos.

Depois de uma estreia complicada na segunda-feira contra o chinês Wu Yibing (N.102), o sérvio de 39 anos se mostrou mais eficiente contra Tsitsipas.

'Nole' conseguiu uma quebra na única oportunidade que teve no primeiro set, quando o placar estava em 2-1, e repetiu a dose no momento decisivo da segunda parcial, no nono game.

Já o terceiro set foi claramente favorável ao sérvio, apesar de uma última tentativa de reação de Tsitsipas, que chegou a ter dois break points (15-40) quando Djkokovic sacava para fechar o jogo com 5-2 de vantagem.

Sete vezes campeão de Wimbledon e em busca de um histórico 25º título de Grand Slam, Novak Djokovic vai enfrentar na terceira rodada o francês Arthur Rinderknech (N.28).

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dga-psr/dr/cb/aam

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