Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Cavani rescinde com Boca Juniors, diz imprensa argentina

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/07/2026 17:57

compartilhe

SIGA

O experiente atacante uruguaio Edinson Cavani, de 39 anos, não é mais jogador do Boca Juniors, após quase três anos no clube, informou a imprensa argentina nesta quarta-feira (1º).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Cavani, que chegou ao Boca em 2023, rescindiu seu contrato seis meses antes do previsto, informaram a emissora ESPN e o jornal Olé.

A saída do atacante ocorre após ter sido revelado que ele não faria parte dos planos do técnico, enquanto se recuperava de um problema físico que o limitou a poucos minutos em campo durante o primeiro semestre de 2026.

O último jogo de Cavani pelo Boca foi no dia 20 de fevereiro, no empate em 0 a 0 contra o Racing, pelo Campeonato Argentino. Desde então, as lesões o impediram de atuar.

Procurada pela AFP, a assessoria de imprensa do Boca Juniors não quis confirmar a notícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str/tev/lm/cl/cb/aam

Tópicos relacionados:

arg boca fbl uru

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay