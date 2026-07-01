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Petróleo recua, influenciado por diálogos entre EUA e Irã

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AFP
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Repórter
01/07/2026 17:31

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Os preços do petróleo recuaram, nesta quarta-feira (1º), por conta dos diálogos técnicos entre representantes americanos e iranianos no Catar.

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O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro caiu 1,89%, a 71,57 dólares. O preço é menor que o do fechamento em 27 de fevereiro, véspera do início da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em agosto recuou 1,32%, a 68,58 dólares.

Washington e Teerã mantêm negociações que se acredita que vão durar 60 dias, um prazo prorrogável, depois da assinatura de um memorando de entendimento em 17 de junho mediado pelo Paquistão e pelo Catar.

Um diplomata a par dos diálogos disse à AFP, sob a condição do anonimato, que as discussões continuavam nesta quarta-feira em Doha.

Ao mesmo tempo, "os operadores obtiveram certo alívio com o relaxamento do bloqueio no Estreito de Ormuz", escreveu David Morrison, analista da Trade Nation.

No entanto, o tráfego marítimo pela passagem estratégica se manteve abaixo dos níveis normais.

"E parece que Teerã quer cobrar uma tarifa para escoltar os barcos através do estreito", apesar da oposição dos Estados Unidos, explicou Morrison.

Sindicatos e empregadores do setor marítimo disseram, em um comunicado de imprensa, que vão considerar o Estreito de Ormuz como uma zona de guerra até, pelo menos, 9 de julho.

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ni/bl/fio/lb/vel/mvv/ic

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