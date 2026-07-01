Adolescente é condenado em Portugal por incitar tentativa de assassinato no Brasil

Um adolescente muito ativo nas redes sociais foi condenado, nesta quarta-feira (1º), a seis anos de prisão em Portugal por cumplicidade moral em uma tentativa de assassinato cometida por um estudante brasileiro contra colegas que faziam bullying contra ele, entre outras acusações, anunciou o tribunal.

O jovem, que era menor de idade na época dos fatos, também foi condenado por posse de pornografia infantil e por incitar outros adolescentes a cometerem atos de violência contra animais, informou o tribunal de Santa Maria da Feira, no norte de Portugal. Ele recebeu uma pena total de seis anos de prisão, segundo a imprensa local.

No entanto, foi absolvido da maioria das 230 acusações pelas quais foi julgado a portas fechadas desde fevereiro.

Entre os crimes pelos quais foi absolvido está outro ataque, perpetrado em outubro de 2023, por um jovem de 16 anos que abriu fogo contra vários colegas em uma escola em São Paulo. Uma estudante de 17 anos morreu no ataque e outros três adolescentes ficaram feridos.

"Toda a narrativa em torno desta situação, segundo a qual o acusado era um monstro capaz das piores ações e o principal responsável por esses atos, foi claramente exagerada, e não ficou comprovado que ele cometeu a grande maioria dos crimes de que foi acusado", explicou o juiz Pedro Botelho Vieira, citado pela imprensa local.

O Ministério Público o acusou de liderar, na rede social Discord, um grupo de jovens que praticava e gravava atos violentos contra pessoas e animais.

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