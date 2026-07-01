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Organização Pan-Americana da Saúde solicita US$ 24 milhões para Venezuela

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/07/2026 14:45

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A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) lançou, nesta quarta-feira (1º), um apelo internacional para arrecadar 24 milhões de dólares (124 milhões de reais) para financiar os primeiros seis meses de operações de socorro na Venezuela após o terremoto. 

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"O apelo visa fornecer apoio a aproximadamente 700 mil pessoas que vivem nos municípios mais afetados pelos terremotos", diz o comunicado.

"Enquanto os esforços de busca e resgate continuam, a emergência sanitária está entrando em uma nova fase", afirmou o diretor da Opas, Jarbas Barbosa, citado no comunicado. 

"Milhares de feridos necessitam de cuidados contínuos, os hospitais permanecem sob enorme pressão e o risco de surtos de doenças está aumentando", acrescentou.

A Opas observou que os hospitais nas áreas afetadas "continuam operando acima de sua capacidade" e que "os riscos à saúde provavelmente aumentarão nas próximas semanas".

Os terremotos, ocorridos há quase uma semana, deixaram aproximadamente 2 mil mortos e dezenas de milhares de desaparecidos, segundo a contagem preliminar.

A ONU alertou para o aumento das tensões no estado de La Guaira, o mais afetado.

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jz/ad/aa

Tópicos relacionados:

oms opas terremoto venezuela

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