EUA diz que precisa de mais negociações com Canadá e México ao se recusar a prorrogar T-MEC

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (1º), que optaram por não renovar o tratado de livre comércio com o Canadá e o México (T-MEC) em sua forma atual, e decidiram, em vez disso, realizar revisões anuais do tratado.

"Os Estados Unidos não concordaram em renovar o T-MEC em sua forma atual", afirmou o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, após uma videoconferência com seus homólogos.

"Os Estados Unidos continuarão trabalhando com o México e o Canadá para abordar as deficiências do acordo e reduzir nossos déficits comerciais com esses países", acrescentou.

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