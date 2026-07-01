México diz que EUA rejeita extensão do T-MEC por 16 anos

O México anunciou, nesta quarta-feira (1º), que os Estados Unidos o informaram sobre sua decisão de não renovar o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (T-MEC) por 16 anos. O acordo permanecerá em vigor por 10 anos, com revisões anuais.

"Os Estados Unidos não estão em condições de estendê-lo por 16 anos", disse o secretário da Economia do México, Marcelo Ebrard, em uma publicação nas redes sociais após se reunir com negociadores americanos e canadenses.

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