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México diz que EUA rejeita extensão do T-MEC por 16 anos

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AFP
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Repórter
01/07/2026 14:33

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O México anunciou, nesta quarta-feira (1º), que os Estados Unidos o informaram sobre sua decisão de não renovar o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (T-MEC) por 16 anos. O acordo permanecerá em vigor por 10 anos, com revisões anuais. 

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"Os Estados Unidos não estão em condições de estendê-lo por 16 anos", disse o secretário da Economia do México, Marcelo Ebrard, em uma publicação nas redes sociais após se reunir com negociadores americanos e canadenses.

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sem/jt/mr/aa

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