EUA prendeu cerca de 350 pessoas ligadas ao Tren de Aragua

Aproximadamente 350 membros ou suspeitos de pertencerem à gangue criminosa venezuelana Tren de Aragua foram presos nos Estados Unidos desde que ela foi designada como organização terrorista, anunciou o procurador-geral Todd Blanche nesta quarta-feira (1º).

O Tren de Aragua foi designado como organização terrorista estrangeira pelo governo Trump em 20 de fevereiro de 2025.

O líder da gangue, "Niño" Guerrero, morreu em uma operação dos EUA em território venezuelano, realizada com a cooperação do governo de Delcy Rodríguez, em 13 de junho.

"Prendemos, acredito, cerca de 350 membros ou suspeitos de pertencerem ao Tren de Aragua", declarou Blanche em uma coletiva de imprensa, enfatizando que o governo Trump tem se concentrado nessa nova ameaça criminosa durante seu segundo mandato na Casa Branca.

Blanche, juntamente com o diretor do FBI, Kash Patel, e promotores do Texas e de Illinois, anunciou a prisão de oito membros do grupo venezuelano em diversas operações. Todos eles são imigrantes em situação irregular.

Quatro dos detidos são acusados de matar um pai na frente de seus dois filhos pequenos após um sequestro ocorrido em 2024 no Texas. Uma quinta pessoa envolvida no caso também foi presa.

Enquanto isso, outras três pessoas foram indiciadas em Chicago por um sequestro que terminou em execução, detalharam os promotores estaduais.

Blanche explicou que, após a designação do grupo há um ano e meio, o Departamento de Justiça pode acrescentar acusações de terrorismo à medida que as investigações progridem.

"Com frequência, acusações adicionais surgem posteriormente, quando temos a oportunidade de adicioná-las", explicou ele.

O governo dos EUA prometeu intensificar as operações militares na América Latina contra o crime organizado.

Desde setembro, o Pentágono vem realizando ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico, que resultaram em mais de 215 vítimas até o momento.

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