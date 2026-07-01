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Tribunal de paz mantém condenações de ex-guerrilheiros e militares por crimes de guerra na Colômbia

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AFP
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Repórter
01/07/2026 13:58

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O Tribunal de Paz da Colômbia confirmou, nesta quarta-feira (1º), as primeiras sentenças proferidas no ano passado contra ex-guerrilheiros e militares da reserva por crimes de guerra, após analisar recursos apresentados pelas vítimas. 

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A Jurisdição Especial para a Paz (JEP), criada pelo acordo de 2016 que desarmou as Farc, julga as violações de direitos humanos mais graves cometidas durante o conflito armado que durou meio século. 

As primeiras sentenças foram anunciadas em meados do ano passado e substituem penas de prisão por serviços comunitários para aqueles que reconhecerem sua participação e fornecerem informações para esclarecer os fatos.

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vd/lv/mr/aa

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