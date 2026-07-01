Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Presidente do Barcelona confirma proposta ao Atlético de Madrid por Julián Álvarez

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/07/2026 13:47

compartilhe

SIGA

O Barcelona fez uma proposta ao Atlético de Madrid para contratar o atacante argentino Julián Álvarez, confirmou o presidente do clube catalão, Joan Laporta, em sua cerimônia de posse para um segundo mandato consecutivo, nesta quarta-feira (1º).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Álvarez é um desejo antigo do Barça para substituir o veterano Robert Lewandowski, que nesta semana foi anunciado pelo Chicago Fire, da MLS.

"Fizemos uma proposta ao Atlético, falamos com eles e eles sabem da situação. O jogador quer vir. Tenho o maior respeito pelo clube, e me disseram que não pretendem vender porque não têm alternativas", declarou Laporta, antes de acrescentar que a proposta "não é por tempo ilimitado".

O dirigente de 64 anos afirmou que o Barcelona tem "boas relações" com o Atlético, apesar das informações de que a diretoria 'colchonera' estaria disposta a apresentar uma denúncia contra o clube 'blaugrana' à Fifa por seu interesse em Álvarez.

Segundo a imprensa espanhola, a proposta do Barça pelo jogador seria de 100 milhões de euros (R$ 590 milhões na cotação atual).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rbs/iga/ahg/cb

Tópicos relacionados:

arg esp fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay