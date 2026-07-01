Trump diz estar 'emocionado' com seu primeiro voo no Air Force One oferecido pelo Catar

O presidente americano, Donald Trump disse, nesta quarta-feira (1º), estar emocionado por realizar seu primeiro voo a bordo do novo Air Force One, um polêmico presente do Catar aos Estados Unidos.

Trump disse que os Estados Unidos "não conseguiriam construir um avião como este", apesar do Boeing 747-8 ter sido originalmente fabricado em seu país.

"Para ser honesto, estou emocionado com o primeiro voo. Ninguém jamais viu nada igual", disse Trump aos jornalistas que viajavam com ele, incluindo um fotógrafo da AFP, antes de partir rumo à Dakota do Norte.

O mandatário está previsto para participar de um evento na Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt como parte das celebrações pelo 250º aniversário da independência americana.

"Eles o adaptaram para um presidente, isso significa a segurança e toda a série de dispositivos e serviços que adicionaram", acrescentou Trump na Base Conjunta Andrews, perto de Washington, agradecendo ao Catar.

Os críticos levantaram preocupações éticas, constitucionais e de segurança sobre o fato de um governo estrangeiro dar de presente um avião avaliado em centenas de milhões de dólares.

Catar, um rico emirado do Golfo que também desempenha um papel fundamental como mediador nas conversas entre os Estados Unidos e o Irã, doou o avião no ano passado.

Desde então, foi submetido a importantes modificações e testes.

O primeiro voo ocorre, além disso, apenas um dia após Trump ter enfrentado um novo escrutínio ético.

Declarações publicadas pelo Escritório de Ética Governamental dos Estados Unidos mostraram que, no ano passado, ele obteve cerca de 1,2 bilhão de dólares (cerca de 6,2 bilhões de reais) com os negócios de criptomoedas de sua família.

O avião servirá como solução provisória até que a Boeing entregue dois novos Air Force One, o que deve ocorrer em dois anos, após uma série de atrasos e custos adicionais.

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