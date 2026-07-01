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Alemanha processa suspeito por sabotagem do gasoduto Nord Stream em 2022

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AFP
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Repórter
01/07/2026 13:47

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O Ministério Público alemão anunciou, nesta quarta-feira (1º), a acusação formal de um suspeito pelo sabotagem, em 2022, do gasoduto Nord Stream, que ligava a Rússia à Europa. 

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Promotores federais confirmaram à AFP que um homem foi acusado pela explosão, enquanto a imprensa alemã informou que se trata de um cidadão ucraniano, o suposto chefe da equipe que realizou a operação. 

Ele foi identificado como Serhii K., o mesmo suspeito detido em meados de 2025 na Itália e extraditado para a Alemanha em novembro do mesmo ano. 

Segundo a imprensa, ele é acusado de "ataques contra infraestruturas civis de energia, que provocaram uma detonação de explosivos e a demolição de estruturas construídas". 

Atualmente, está em prisão preventiva em Hamburgo, onde será realizado o julgamento. Os investigadores acreditam que Serhii K. estava no comando do iate utilizado para executar a operação. 

As provas coletadas contra ele são descritas como "arrasadoras", já que, supostamente, ele se incriminou em telefonemas feitos a familiares e conhecidos enquanto estava detido na Itália.

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bur-jsk/phz/pc/ahg/jc/aa

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