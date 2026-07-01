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Embaixador dos EUA na Otan alerta que alguns países estão 'para trás' em matéria de gastos

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AFP
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Repórter
01/07/2026 13:23

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O embaixador dos Estados Unidos junto à Otan advertiu, nesta quarta-feira (1º), que alguns países europeus não estão fazendo o suficiente para cumprir uma promessa de gastos em defesa, às vésperas de uma cúpula na Turquia com o presidente Donald Trump. 

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Sob pressão de Trump, os líderes da Otan concordaram, em uma reunião no ano passado em Haia, em aumentar os gastos relacionados à defesa para 5% do PIB até 2035. 

"Alguns aliados estão fazendo mais do que outros, e temos países como a Polônia, os países nórdicos, os bálticos e a Alemanha que estão apontando o caminho", enfatizou o embaixador Matthew Whitaker a jornalistas. 

"Mas temos alguns que estão ficando para trás, que ou não estão gastando o suficiente neste momento ou não têm uma trajetória crível para alcançar o compromisso de defesa de Haia".

Whitaker disse que Trump "espera que todos os aliados ajam de imediato, caminhem rumo aos 5% e o façam com urgência". 

A Otan realizará na próxima semana uma cúpula na Turquia depois de Trump ter atacado aliados europeus por sua resposta à guerra no Irã. 

Whitaker afirmou acreditar que o mau clima foi superado na aliança militar transatlântica e garantiu que "aqueles dias ficaram para trás". 

Ele mencionou a Espanha por ter "decepcionado" Trump em relação ao Irã e por sua "falta de disposição para demonstrar uma trajetória crível rumo aos 5%". 

No entanto, destacou não esperar um confronto na cúpula entre Trump e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

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del/ec/pdw/ahg/mab/jc/aa

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