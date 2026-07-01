Sinner avança à 3ª rodada de Wimbledon duelo disputado contra português Nuno Borges

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e defensor do título em Wimbledon, se classificou para a terceira rodada do torneio londrino ao derrotar o português Nuno Borges (N.48) nesta quarta-feira (1º).

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4), 7-6 (7/2) e 6-4, em duas horas e 31 minutos.

Após uma estreia complicada na primeira rodada contra o sérvio Miomir Kecmanovic (N.50), com vitória em cinco sets, o italiano de 24 anos venceu desta vez em três parciais, mas teve que suar a camisa para superar o português, que o levou ao tie-break em duas ocasiões.

"O segundo set foi muito difícil. Esses jogos, sobre os quais não temos muito o controle, me deixam muito felizes quando eu venço", disse Sinner após a partida.

"Não treinei muito [para esta segunda rodada], porque o primeiro jogo foi muito longo. Preciso melhorar algumas coisas. Senti em alguns momentos que ainda preciso recuperar o ritmo", acrescentou o italiano.

Em busca do segundo título consecutivo em Wimbledon, o quinto em Grand Slams, Sinner vai enfrentar na terceira rodada o americano Jenson Brooksby (N.81).

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