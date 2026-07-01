EUA liberou metade das reservas de petróleo previstas para mitigar efeitos da guerra

Os Estados Unidos liberaram mais de 89 milhões de barris de petróleo de sua reserva estratégica, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (1º), metade do compromisso assumido para mitigar os efeitos do conflito no Oriente Médio.

Em 26 de junho, a reserva estratégica de petróleo (SPR, na sigla em inglês) contava com 326 milhões de barris, de acordo com a EIA, a agência de informações sobre energia dos Estados Unidos, no seu nível mais baixo desde 1983.

Washington se comprometeu a liberar progressivamente 172 milhões de barris para fazer frente à ausência de parte das exportações de hidrocarbonetos do Golfo, provocada pela guerra deflagrada no fim de fevereiro por ataques israelenses-americanos contra o Irã.

Os Estados Unidos e o Irã mantêm nesta quarta-feira conversas técnicas indiretas no Catar, após um protocolo de acordo assinado em 17 de junho.

Em seu relatório semanal, a EIA também destaca uma nova queda dos estoques comerciais de petróleo na semana passada (-3,8 milhões de barris), que os coloca em um nível sem precedentes desde 2018.

As exportações caíram, para apenas 4 milhões de barris diários (mbd), assim como as importações (que ficaram em torno de 5,3 mbd).

A produção nacional permanece estável, em mais de 13 mbd, com as refinarias operando a 96,6% de sua capacidade.

A quantidade de derivados entregues ao mercado interno, indicador implícito da demanda, voltou a subir e se aproxima de 21 mbd.

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