EUA liberou metade das reservas de petróleo previstas para mitigar efeitos da guerra
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Os Estados Unidos liberaram mais de 89 milhões de barris de petróleo de sua reserva estratégica, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (1º), metade do compromisso assumido para mitigar os efeitos do conflito no Oriente Médio.
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Em 26 de junho, a reserva estratégica de petróleo (SPR, na sigla em inglês) contava com 326 milhões de barris, de acordo com a EIA, a agência de informações sobre energia dos Estados Unidos, no seu nível mais baixo desde 1983.
Washington se comprometeu a liberar progressivamente 172 milhões de barris para fazer frente à ausência de parte das exportações de hidrocarbonetos do Golfo, provocada pela guerra deflagrada no fim de fevereiro por ataques israelenses-americanos contra o Irã.
Os Estados Unidos e o Irã mantêm nesta quarta-feira conversas técnicas indiretas no Catar, após um protocolo de acordo assinado em 17 de junho.
Em seu relatório semanal, a EIA também destaca uma nova queda dos estoques comerciais de petróleo na semana passada (-3,8 milhões de barris), que os coloca em um nível sem precedentes desde 2018.
As exportações caíram, para apenas 4 milhões de barris diários (mbd), assim como as importações (que ficaram em torno de 5,3 mbd).
A produção nacional permanece estável, em mais de 13 mbd, com as refinarias operando a 96,6% de sua capacidade.
A quantidade de derivados entregues ao mercado interno, indicador implícito da demanda, voltou a subir e se aproxima de 21 mbd.
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