Chanceler chinês diz a Rubio que melhorar relação bilateral com EUA 'requer ações'
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O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, alertou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, nesta quarta-feira (1º), que a melhoria das relações entre os dois países "não é apenas um slogan" e "requer ações".
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Durante um telefonema, Wang também instou os Estados Unidos a lidarem com a questão de Taiwan com "máxima prudência", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da China.
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