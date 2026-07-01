Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chanceler chinês diz a Rubio que melhorar relação bilateral com EUA 'requer ações'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/07/2026 12:27

compartilhe

SIGA

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, alertou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, nesta quarta-feira (1º), que a melhoria das relações entre os dois países "não é apenas um slogan" e "requer ações". 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Durante um telefonema, Wang também instou os Estados Unidos a lidarem com a questão de Taiwan com "máxima prudência", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da China.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sam-dhw/ami/ahg/pc/aa

Tópicos relacionados:

china diplomacia eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay