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Mkhitaryan renova com a Inter de Milão por mais uma temporada

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Repórter
01/07/2026 12:27

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O meio-campista armênio Henrikh Mkhitaryan, de 37 anos, renovou o seu contrato com a Inter de Milão por mais um ano, até 2027, segundo um comunicado do clube lombardo, que conquistou o Campeonato Italiano e a Copa da Itália na última temporada.

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Após passagens por Borussia Dortmund (2013–16), Manchester United (2016–18), Arsenal (2018–20) e Roma (2020–22), Mkhitaryan chegou em 2022 a Milão, onde disputou 187 jogos, marcou 12 gols e conquistou seis títulos com a Inter.

Um dos titulares indiscutíveis da equipe, o armênio ficou de fora da dispensa de atletas com mais de 35 anos ao fim de seus contratos: o goleiro Yann Sommer e os italianos Alessandro Acerbi e Matteo Darmian.

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jr/hpa/iga/mab/yr-jc

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