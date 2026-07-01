Ações da Meta disparam em Wall Street por projeto de serviços na nuvem

As ações da Meta dispararam na abertura de Wall Street nesta quarta-feira (1º), impulsionadas por uma informação da agência Bloomberg de que o grupo se prepara para lançar uma oferta de serviços de computação remotos ou na nuvem.

Por volta das 13h55 GMT (10h55 em Brasília), as ações subiam 7,03%, na contramão do índice tecnológico Nasdaq (-0,72%).

A Meta não respondeu de imediato aos pedidos de comentários da AFP.

O crescimento da inteligência artificial (IA) impulsionou uma explosão na demanda por capacidade computacional, em grande parte fornecida por centros de dados na nuvem.

Ansiosa para desenvolver seus próprios modelos de IA de ponta, a Meta investiu pesadamente nessas infraestruturas.

A empresa está construindo um centro de dados gigantesco no Mississippi, um projeto estimado em 10 bilhões de dólares (51,7 bilhões de reais, na cotação atual), e planeja investir entre 125 bilhões e 145 bilhões de dólares em IA este ano (cerca de 647 bilhões e 750,5 bilhões de reais).

Segundo a Bloomberg, o grupo com sede em Menlo Park, Califórnia, considera oferecer sua capacidade computacional excedente não utilizada a terceiros para seus próprios projetos de IA.

A oferta poderia abranger tanto a capacidade computacional quanto uma arquitetura comparável à da Amazon Web Services (AWS), filial da Amazon e líder mundial em serviços na nuvem.

Ao se diversificar dessa forma, a Meta seguiria o exemplo da SpaceX, que recentemente decidiu alugar parte de seus centros de dados para outras grandes empresas de IA: Anthropic, Google e a startup Reflecion AI.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tu/jco/ad/mr/aa