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Presidente do Fed promete combater a inflação acima da meta nos EUA

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Repórter
01/07/2026 11:49

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O presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, afirmou nesta quarta-feira (1º) que o banco central está empenhado em garantir a estabilidade de preços, enquanto a inflação, impulsionada pela guerra no Irã, ganha força na maior economia do mundo. 

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"Vamos garantir a estabilidade de preços nos Estados Unidos", disse Warsh em um fórum do Banco Central Europeu (BCE) em Portugal, observando que o Fed não aceitará uma inflação acima de 2%. 

"É isso que este comitê se comprometeu a fazer e esse é o nosso objetivo", afirmou, referindo-se ao Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), que define as taxas de juros de referência do Fed.

Em sua primeira reunião como presidente do Fomc, no mês passado, Warsh transmitiu uma mensagem semelhante, e seus colegas da política monetária alertaram que um aumento da taxa de juros poderia estar nos planos ainda este ano para combater a inflação. 

Taxas de juros mais altas encarecem o crédito e reduzem a demanda, o que alivia a pressão sobre os preços.

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aha/sms/mr/ad/aa

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