Serena Williams sofreu lesão no joelho, segundo sua representante

A tenista americana Serena Williams sofreu uma entorse no joelho na terça-feira, durante a primeira rodada de Wimbledon, segundo um comunicado de sua representante divulgado nesta quarta-feira (1º) pela imprensa britânica, o que gera dúvidas sobre sua participação no torneio de duplas, ao lado de sua irmã Venus.

A ex-número um do mundo, que aos 44 anos disputava sua primeira partida de simples em quase quatro anos, foi derrotada pela australiana Maya Joint (N.87) por 6-3, 6-7 (6/8) e 6-3.

Ao término do jogo, Williams não deu entrevistas. Os organizadores do torneio informaram que ela "não se encontrava em condições" de cumprir seus compromissos com a imprensa.

"Serena torceu um joelho no fim do primeiro set e, por esse motivo, foi dispensada de suas obrigações com a imprensa", explicou Jill Smoller, representante da americana, em comunicado citado pelo jornal britânico The Times, que acrescenta que a lesão seria no joelho direito.

"Ela conseguiu deixar as instalações na noite de terça-feira sem ajuda e está fazendo todo o possível para estar pronta para jogar nas duplas mais adiante nesta semana", acrescentou a representante.

Em uma declaração distribuída à imprensa pela organização do torneio, em vez da habitual coletiva pós-jogo, a vencedora de 23 títulos de Grand Slam afirmou que achou "fantástico voltar a Wimbledon".

"Eu não esperava. A atmosfera foi fantástica, assim como a minha saída de quadra. Eu aproveitei demais; estava com saudade e desfrutei deste momento mais do que nunca", acrescentou.

Serena e sua irmã Venus Williams, de 46 anos, receberam um convite para disputar o torneio de duplas de Wimbledon, que começa na quinta-feira (2).

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