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Sede da Federação Alemã de Futebol é alvo de buscas por suspeita de corrupção na Eurocopa 2024

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Repórter
01/07/2026 10:38

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As autoridades realizaram buscas na sede da Federação Alemã de Futebol (DFB) em Frankfurt por suspeitas de corrupção durante a organização da Eurocopa 2024 neste país, confirmou a própria entidade à AFP.

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As investigações, realizadas também em outros pontos do país, se concentram na distribuição de ingressos atribuídos às cidades-sede, segundo um comunicado das autoridades alemãs. 

De acordo com a Promotoria de Bochum (oeste) e a polícia alemã, "um suspeito, então ativo em uma cidade-sede", teria recebido "vantagens não autorizadas" de pessoas responsáveis dentro da sociedade organizadora da Eurocopa 2024. 

Além disso, vários dirigentes são acusados de "ter oferecido às cidades-sede direitos de preferência exclusivos sobre ingressos, dos quais algumas fizeram uso parcial". 

A sociedade organizadora da fase final da Eurocopa 2024 era uma empresa conjunta da DFB e da Uefa, majoritariamente controlada por esta última e sediada nas antigas instalações da Federação Alemã, em Frankfurt. 

Segundo o jornal Bild, estariam envolvidas as prefeituras de Berlim, Hamburgo, Stuttgart e também Munique, bem como várias companhias. 

O anúncio destas buscas ocorre dois dias depois da inesperada eliminação da Alemanha na Copa do Mundo de 2026, que despertou intensas reações no país.

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pca/alf/iga/dbh/an/yr/fp

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