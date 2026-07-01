Sede da Federação Alemã de Futebol é alvo de buscas por suspeita de corrupção na Eurocopa 2024

As autoridades realizaram buscas na sede da Federação Alemã de Futebol (DFB) em Frankfurt por suspeitas de corrupção durante a organização da Eurocopa 2024 neste país, confirmou a própria entidade à AFP.

As investigações, realizadas também em outros pontos do país, se concentram na distribuição de ingressos atribuídos às cidades-sede, segundo um comunicado das autoridades alemãs.

De acordo com a Promotoria de Bochum (oeste) e a polícia alemã, "um suspeito, então ativo em uma cidade-sede", teria recebido "vantagens não autorizadas" de pessoas responsáveis dentro da sociedade organizadora da Eurocopa 2024.

Além disso, vários dirigentes são acusados de "ter oferecido às cidades-sede direitos de preferência exclusivos sobre ingressos, dos quais algumas fizeram uso parcial".

A sociedade organizadora da fase final da Eurocopa 2024 era uma empresa conjunta da DFB e da Uefa, majoritariamente controlada por esta última e sediada nas antigas instalações da Federação Alemã, em Frankfurt.

Segundo o jornal Bild, estariam envolvidas as prefeituras de Berlim, Hamburgo, Stuttgart e também Munique, bem como várias companhias.

O anúncio destas buscas ocorre dois dias depois da inesperada eliminação da Alemanha na Copa do Mundo de 2026, que despertou intensas reações no país.

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