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Trump diz que negociações com Irã avançam 'muito bem'

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AFP
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Repórter
01/07/2026 10:14

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira (1º) que as conversas indiretas entre o Irã e os Estados Unidos em Doha estão avançando "muito bem". 

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"A desnuclearização do Irã está indo bem. Eles tiveram reuniões muito boas e veremos", disse Trump a jornalistas enquanto se preparava para embarcar em seu novo avião Air Force One, presenteado pelo Catar, para uma viagem à Dakota do Norte. 

"Nós os atingimos fortemente", mas as negociações estão avançando "muito bem", disse ele aos jornalistas.

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jz/ad/jc/aa

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