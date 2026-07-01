Vietnã anuncia incentivos para que a população tenha mais filhos

O Vietnã oferecerá incentivos para que seus cidadãos tenham mais filhos a partir desta quarta-feira (1), quando entra em vigor uma nova lei de população no país comunista, que enfrenta o risco de envelhecimento antes de aproveitar seu rápido crescimento econômico.

Um ano após a nação asiática eliminar seu antigo limite de dois filhos, as novas normas ampliam a licença-maternidade de seis para sete meses para as mães que tiverem um segundo filho.

O novo sistema também subsidia exames pré-natais e de recém-nascidos. Além disso, estabelece bônus únicos em dinheiro de até 228 dólares — dois terços do salário médio mensal — para as mães que cumprirem determinados critérios.

"Esta é uma mudança significativa de abordagem", declarou Pham Thi Lan, diretor de População e Desenvolvimento do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) no Vietnã. "Estamos passando de controlar o planejamento familiar para focar no desenvolvimento demográfico".

O aumento vertiginoso da expectativa de vida e a queda das taxas de natalidade transformaram o Vietnã em um dos países com envelhecimento mais rápido do mundo.

As tendências refletem os êxitos do desenvolvimento econômico dos últimos anos, mas analistas alertam que podem provocar escassez de mão de obra e afetar a rede de Previdência Social.

A preferência do Vietnã por famílias com dois filhos remonta à década de 1960, quando as autoridades comunistas do Norte tentavam frear o crescimento explosivo da população durante a guerra com o Sul.

Em 1988, o país adotou um limite oficial, mas sua aplicação nunca foi tão rígida quanto na vizinha China, onde esterilizações e abortos forçados acompanharam a política de filho único que começou a ser suspensa a partir de 2016.

O Vietnã ainda não está preso em uma espiral demográfica preocupante como a Coreia do Sul ou o Japão. A taxa de natalidade do país está abaixo do nível de reposição populacional de 2,1 filhos por mulher, mas com 1,93 é sólida na comparação com a maioria dos países desenvolvidos.

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