Lisboa e outras cidades de Portugal em alerta vermelho por onda de calor
compartilheSIGA
Lisboa e Setúbal, no sul de Portugal, estarão em alerta vermelho na quinta-feira devido à previsão de temperaturas elevadas, anunciou nesta quarta-feira (1) a agência meteorológica nacional.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O nível máximo de alerta será ampliado na sexta-feira para Leiria e Coimbra, no centro do país, onde as temperaturas podem chegar a 44°C, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
tsc/avl/dbh/fp