Fraternidade São Pio X desafia o Vaticano e ordena quatro bispos

A Fraternidade São Pio X ordenou nesta quarta-feira (1), por conta própria, quatro novos bispos, um ato "cismático" segundo o papa Leão XIV, que pediu à comunidade tradicionalista que renunciasse ao projeto.

Ao ignorar o apelo final apresentado esta semana pelo pontífice, os quatro novos bispos ordenados em uma cerimônia na Suíça — dois franceses, um americano e um suíço — estão, de fato, excomungados da Igreja Católica Romana.

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