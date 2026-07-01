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Fraternidade São Pio X desafia o Vaticano e ordena quatro bispos

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Repórter
01/07/2026 06:26

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A Fraternidade São Pio X ordenou nesta quarta-feira (1), por conta própria, quatro novos bispos, um ato "cismático" segundo o papa Leão XIV, que pediu à comunidade tradicionalista que renunciasse ao projeto.

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Ao ignorar o apelo final apresentado esta semana pelo pontífice, os quatro novos bispos ordenados em uma cerimônia na Suíça — dois franceses, um americano e um suíço — estão, de fato, excomungados da Igreja Católica Romana.

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apo/ag/avl/jvb/fp

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